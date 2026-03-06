A- A+

Série D CBF detalha Série D do Brasileiro; confira grupos dos pernambucanos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (6), os grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. A competição é formada por 16 grupos e tem início no dia 5 de abril e conta com quatro clubes pernambucanos: Central, Decisão, Maguary e Retrô. Serão 96 clubes no certame, com oito vagas de acesso.

As chaves contam com seis times cada e foram formadas a partir de critérios geográficos, para facilitar a logística dos clubes.

Até por isso, Central e Maguary estão juntos no Grupo A8, ao lado de ABC, América-RN, Laguna-RN e Sousa-PB. Já Decisão e Retrô também compartilham de um mesmo grupo, o A9, com Serra Branca-PB, Treze-PB, Lagarto-SE e Sergipe-SE.

As equipes de cada grupo se enfrentam entre si, em formato de turno e returno. Ou seja, com dez rodadas na primeira fase. Os quatro melhores avançam à segunda fase. Os clubes que chegarem à terceira fase têm vaga assegurada, no mínimo, na Quarta Divisão do próximo ano.

Os quatro clubes que forem eliminados nas quartas de final terão nova chance de ascender à Série C de 2027 nos playoffs, criados pela CBF nesta temporada. Os quatro semifinalistas, assim como os vencedores dos playoffs, garantem o acesso à Série C de 2027.

Neste ano, a Série D encerra em 13 de setembro e será disputada em 24 datas. No mata-mata e nos playoffs, os confrontos serão realizados em ida e volta.

