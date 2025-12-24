CBF divulga ranking nacional de clubes 2026; veja posição dos pernambucanos
Sport, Náutico, Retrô e Santa Cruz aparecem entre os 100 principais clubes do país
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (24) a atualização do seu ranking nacional de clubes, que é utilizado para definição de potes nos sorteios referentes à Copa do Brasil.
O Flamengo sustentou a primeira colocação após o título do Brasileirão de 2025. O Corinthians, vencedor da Copa do Brasil, deixou os rivais Palmeiras e São Paulo para trás e saltou para a vice-liderança.
Os clubes alviverde e tricolor aparecem em terceiro e quinto lugar, respectivamente. O Santos, por sua vez, é apenas o 16º colocado.
O ranking de clubes da CBF leva em consideração o desempenho dos últimos cinco anos dos times das quatro divisões nacionais e da Copa do Brasil, atribuindo pontos a cada posição ou fase alcançada, em um sistema de pesos, em que os resultados mais recentes valem mais.
Entre os primeiros colocados, quem teve o maior salto foi o Cruzeiro, terceiro colocado no Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil.
O time celeste saiu da 19ª posição e agora é o 11º colocado. O Mirassol, após sua estreia na Série A, conquistou nove posições e assumiu o 28º lugar.
Entre os pernambucanos, o Sport é a única equipe presente entre os 30 primeiros do ranking de clubes da CBF. O Leão ocupa a 25ª posição.
Náutico e Retrô estão próximos no ranking. O Timbu é o 44º, enquanto a Fênix está na 49ª colocação.
O Santa Cruz fecha a representação do estado entre os 100 principais clubes. A Cobra Coral está na 86ª posição e somará mais pontos na próxima temporada com o calendário cheio na disputa da Série C e Copa do Brasil.
Petrolina, Central, Afogados e Salgueiro completam a participação dos clubes pernambucanos.
Veja o Top-30 e posição dos pernambucanos:
1)Flamengo - 16.314 pontos
2)Corinthians - 14.930
3)Palmeiras - 13.860
4)Atlético-MG - 13.696
5)São Paulo - 13.556
6)Fluminense - 13.006
7)Botafogo - 12.834
8)Athletico-PR - 12.656
9)Bahia - 12.632
10)Vasco - 11.330
11)Cruzeiro - 11.010
12)Grêmio - 10.636
13)Fortaleza - 10.382
14)Internacional - 10.014
15)Red Bull Bragantino - 9.802
16)Santos - 8.852
17)Juventude - 8.426
18)Atlético Goianiense - 7.476
19)América-MG - 7.429
20)Vitória - 7.205
21)Ceará - 7.122
22)Cuiabá - 6.746
23)Goiás - 6.463
24Coritiba - 6.381
25)Sport - 6.340
26)CRB - 6.150
27)Criciúma - 6.090
28)Mirassol - 5.537
29)Vila Nova - 4.750
30)Operário de Ponta Grossa - 4.525
44)Náutico - 3.200
49)Retrô - 2707
86)Santa Cruz - 979
130)Petrolina - 404
141)Central - 351
202)Afogados - 102
225)Salgueiro - 75