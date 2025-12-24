A- A+

Ranking CBF divulga ranking nacional de clubes 2026; veja posição dos pernambucanos Sport, Náutico, Retrô e Santa Cruz aparecem entre os 100 principais clubes do país

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (24) a atualização do seu ranking nacional de clubes, que é utilizado para definição de potes nos sorteios referentes à Copa do Brasil.

O Flamengo sustentou a primeira colocação após o título do Brasileirão de 2025. O Corinthians, vencedor da Copa do Brasil, deixou os rivais Palmeiras e São Paulo para trás e saltou para a vice-liderança.

Os clubes alviverde e tricolor aparecem em terceiro e quinto lugar, respectivamente. O Santos, por sua vez, é apenas o 16º colocado.

O ranking de clubes da CBF leva em consideração o desempenho dos últimos cinco anos dos times das quatro divisões nacionais e da Copa do Brasil, atribuindo pontos a cada posição ou fase alcançada, em um sistema de pesos, em que os resultados mais recentes valem mais.

Entre os primeiros colocados, quem teve o maior salto foi o Cruzeiro, terceiro colocado no Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil.

O time celeste saiu da 19ª posição e agora é o 11º colocado. O Mirassol, após sua estreia na Série A, conquistou nove posições e assumiu o 28º lugar.

Entre os pernambucanos, o Sport é a única equipe presente entre os 30 primeiros do ranking de clubes da CBF. O Leão ocupa a 25ª posição.

Náutico e Retrô estão próximos no ranking. O Timbu é o 44º, enquanto a Fênix está na 49ª colocação.

O Santa Cruz fecha a representação do estado entre os 100 principais clubes. A Cobra Coral está na 86ª posição e somará mais pontos na próxima temporada com o calendário cheio na disputa da Série C e Copa do Brasil.

Petrolina, Central, Afogados e Salgueiro completam a participação dos clubes pernambucanos.

Veja o Top-30 e posição dos pernambucanos:

1)Flamengo - 16.314 pontos

2)Corinthians - 14.930

3)Palmeiras - 13.860

4)Atlético-MG - 13.696

5)São Paulo - 13.556

6)Fluminense - 13.006

7)Botafogo - 12.834

8)Athletico-PR - 12.656

9)Bahia - 12.632

10)Vasco - 11.330

11)Cruzeiro - 11.010

12)Grêmio - 10.636

13)Fortaleza - 10.382

14)Internacional - 10.014

15)Red Bull Bragantino - 9.802

16)Santos - 8.852

17)Juventude - 8.426

18)Atlético Goianiense - 7.476

19)América-MG - 7.429

20)Vitória - 7.205

21)Ceará - 7.122

22)Cuiabá - 6.746

23)Goiás - 6.463

24Coritiba - 6.381

25)Sport - 6.340

26)CRB - 6.150

27)Criciúma - 6.090

28)Mirassol - 5.537

29)Vila Nova - 4.750

30)Operário de Ponta Grossa - 4.525

44)Náutico - 3.200

49)Retrô - 2707

86)Santa Cruz - 979



130)Petrolina - 404



141)Central - 351



202)Afogados - 102



225)Salgueiro - 75

