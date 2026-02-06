A- A+

Série B CBF divulga tabela básica da Série B; confira estreias de Náutico e Sport Competição está prevista para iniciar em 20 de março

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (6), a tabela básica e o regulamento da Série B do Campeonato Brasileiro 2026. A competição tem previsão de iniciar no dia 20 de março e encerra no dia 28 de novembro. Náutico e Sport representam Pernambuco no certame.

Recém-promovido à Segunda Divisão, o Alvirrubro vai estrear nos Aflitos no campeonato. Encara o Criciúma, no dia 20, 21 ou 22 de março. O Sport, por sua vez, rebaixado no ano passado, vai encarar o Cuiabá, na casa do adversário. A data também será definida pela CBF.

Neste ano, a grande novidade será a definição das últimas duas vagas do acesso. Enquanto o primeiro e o segundo colocados sobem direto para a Série A, após as 38 rodadas, os times que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam um playoff.

Enquanto o 3º colocado encara o 6º, o 4º lugar enfrenta o 5º. As partidas serão disputadas em sistema de ida e volta. Os vencedores se garantem na elite do futebol nacional em 2027.

Confira a tabela da competição

Tabela Basica Brasileiro Serie B 2026 by yuritxsilva

