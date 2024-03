A- A+

Náutico CBF divulga tabela básica da Série C: Náutico estreia contra o São Bernardo, nos Aflitos Competição está prevista para iniciar no dia 20 de abril

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta quinta-feira (7), a tabela básica da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Náutico terá pela frente, na estreia, o algoz da última rodada do ano passado: o São Bernardo, nos Aflitos. O confronto será realizado no dia 20, 21 ou 22 de abril. Na última rodada, o Alvirrubro visita o Londrina, no dia 25 de agosto.

Na última rodada da primeira fase da temporada passada, o Timbu também recebeu a equipe paulista na capital pernambucana. Na oportunidade, uma vitória garantia o Alvirrubro na fase seguinte. No entanto, com o empate em 2x2, o São Bernardo acabou ficando com a última vaga.

Esta será a quinta vez que o Náutico disputará a Série C do Brasileiro - a segunda consecutiva. O time da Rosa e Silva disputou as edições de 1999, 2018, 2019 (campeão) e 2023.

Confira os 19 jogos do Náutico:

1ª rodada - Náutico x São Bernardo

2ª rodada - ABC x Náutico

3ª rodada - Náutico x Ypiranga-RS

4ª rodada - Ferroviária x Náutico

5ª rodada - Volta Redonda x Náutico

6ª rodada - Náutico x Remo

7ª rodada - São José-RS x Náutico

8ª rodada - Náutico x Caxias-RS

9ª rodada - Náutico x Floresta

10ª rodada - Aparecidense-GO x Náutico

11ª rodada - Náutico x Confiança

12ª rodada - Tombense x Náutico

13ª rodada - Náutico x Figueirense

14ª rodada - Náutico x Athletic

15ª rodada - Sampaio Corrêa x Náutico

16ª rodada - CSA x Náutico

17ª rodada - Náutico x Botafogo-PB

18ª rodada - Náutico x Ferroviário

19ª rodada - Londrina x Náutico

(Confira a tabela completa aqui)

