Futebol CBF divulga tabela básica da Série C: Náutico pega Manaus na estreia A previsão de início da competição é entre os dias 2 e 4 de maio, com término em novembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta (3) a tabela básica da Série C do Campeonato Brasileiro. Representante pernambucano na competição, o Náutico estreia fora de casa, contra o Manaus. A previsão do início do torneio é entre os dias 2 e 4 de maio, com término em novembro.



O campeonato será dividido em três fases. Na primeira, os 20 clubes se enfrentam em sistema de pontos corridos em um único turno. Já na segunda fase, os oito melhores na pontuação serão divididos em dois grupos para mais uma etapa de pontos corridos, desta vez, com embates de ida e volta. Se classificam para a final os primeiros colocados de cada grupo da segunda fase.





Além do Manaus, o Náutico enfrentará na primeira fase São José/RS, Aparecidense/GO, Floresta/CE, Pouso Alegre/RS, Amazonas/AM, Ypiranga/RS, América/RN, Volta Redonda/RJ, Confiança, Botafogo/PB, Altos/PI, Figueirense, Remo, Operário/PR, CSA, Paysandu, Brusque/SC e São Bernardo/SP.

