A- A+

Copa do Nordeste CBF divulga tabela da Copa do Nordeste com quatro rodadas detalhadas; confira jogos do Trio de Ferro Sport enfrenta Náutico e Santa Cruz na primeira fase da competição

Uma semana antes do início da competição, a CBF divulgou a tabela da Copa do Nordeste com as quatro primeiras rodadas detalhadas. O principal torneio regional do país tem início no dia 21 de janeiro, e segue até dia 3 de maio. Sport, Náutico e Santa Cruz são os representantes de Pernambuco. Confira a sequência dos jogos do Trio de Ferro:

A primeira fase do Nordestão conta com 16 equipes, divididas em dois grupos. As equipes do grupo A enfrentam os times do grupo B. Os quatro primeiros colocados de cada chave avançam para as quartas de final.

Os últimos classificados vieram da pré-Copa do Nordeste e foram: Vitória, CSA, Ferroviário-CE e Santa Cruz. Atlético-BA, Bahia, Campinense, Ceará, CRB, Fluminense-PI, Fortaleza, Náutico, Sampaio Corrêa, Sergipe e Sport completam a primeira fase.

1° rodada:

21/01

Vitória x Santa Cruz (17h30) - Estádio Manoel Barradas

Sport x ABC (19h30) - Ilha do Retiro

22/01

Atlético-BA x Náutico (16h) - Estádio Antônio Carneiro

2° rodada:

04/02

Náutico x CRB (17h30)- Aflitos

05/02

Campinense x Sport (18h) - Amigão

08/02

Santa Cruz x Fluminense-PI (20h)- Arruda

3° rodada:

14/02

Santa Cruz x Atlético-BA (19h30)- Arruda

Ceará x Sport (21h30) - Presidente Vargas

15/02

Náutico x Fluminense-PI (21h30) - Aflitos

4° rodada:

17/02

Sport x Santa Cruz - (19h) - Ilha do Retiro

18/02

Sampaio Corrêa x Náutico (19h45) - Castelão

Jogos sem data e horário definidos:

5° rodada:

Vitória x Náutico

Sport x Bahia

CRB x Santa Cruz

6° rodada:

Náutico x Sport

Santa Cruz x Sampaio Corrêa

7° rodada:

Sport x Sergipe

Fortaleza x Náutico

Ferroviário x Santa Cruz

8° rodada:

CSA x Sport

Santa Cruz x Fortaleza

Náutico x Ferroviário



Veja também

Clássico das Emoções Ranielle Ribeiro projeta clássico difícil e faz elogios ao técnico alvirrubro: "Tiro o chapéu"