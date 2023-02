CBF divulga tabela da Série B; Sport estreia fora de casa, contra o CRB

A- A+

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica da Série B do Campeonato Brasileiro 2023. Único representante pernambucano no torneio, o Sport estreia fora de casa, contra o CRB, no dia 14 de abril. A competição termina em 25 de novembro.

Assim como na Série A do Brasileiro, a Série B também terá paralisações durantes os períodos de Data Fifa. Trata-se de uma reivindicação antiga dos clubes e que foi atendida pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues.

Confira abaixo os duelos da 1ª rodada da Série B 2023:

Guarani SP x Avaí SC

Vila Nova GO x Novorizontino SP

Criciúma SC x Tombense MG

Ituano SP x Ceará CE

Mirassol SP x Chapecoense SC

Vitória BA x Ponte Preta SP

Sampaio Corrêa MA x Atlético GO

Juventude RS x Botafogo SP

Londrina PR x ABC RN

CRB AL x Sport PE

Veja também

Champions League Benfica vence Brugge fora de casa por 2x0 no jogo de ida das oitavas da Champions