Futebol CBF divulga tabela da Série C; confira jogos do Náutico Timbu está no quadrangular do torneio, na chave que tem Ponte Preta, Guarani e Brusque

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira (1º), a tabela detalhada dos quadrangulares de acesso da Série C do Campeonato Brasileiro. Único representante pernambucano na fase, o Náutico ficou no grupo B, com o Brusque, Guarani e Ponte Preta. Serão seis rodadas ao todo, com três jogos de ida e três de volta. O início será no dia 6 de setembro, com previsão de término no dia 11 de outubro.





O Náutico estreará fora de casa, contra o Brusque, domingo (7), às 19h. O último jogo será novamente contra os catarinenses, no dia 11 de outubro, nos Aflitos, às 17h.

Confira abaixo a ordem dos confrontos e as datas dos jogos do Náutico

1ª rodada: Brusque x Náutico

- Data: 07/09

- Horário: 19h

- Local: Estádio Augusto Bauer, SC

2ª rodada: Náutico x Guarani

- Data: 13/09

- Horário: 17h

- Local: Estádio dos Aflitos

3ª rodada: Náutico x Ponte Preta

- Data: 20/09 sáb

- Horário: 17h

- Local: Estádio dos Aflitos

4ª rodada: Ponte Preta x Náutico

- Data: 27/09

- Horário: 17h

- Local: Estádio Moisés Lucarelli, SP

5ª rodada: Guarani x Náutico

- Data: 04/10

- Horário: 17h

- Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, SP

6ª rodada: Náutico x Brusque

- Data: 11/10

- Horário: 17h

- Local: Estádio dos Aflitos

