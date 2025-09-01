CBF divulga tabela da Série C; confira jogos do Náutico
Timbu está no quadrangular do torneio, na chave que tem Ponte Preta, Guarani e Brusque
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira (1º), a tabela detalhada dos quadrangulares de acesso da Série C do Campeonato Brasileiro. Único representante pernambucano na fase, o Náutico ficou no grupo B, com o Brusque, Guarani e Ponte Preta. Serão seis rodadas ao todo, com três jogos de ida e três de volta. O início será no dia 6 de setembro, com previsão de término no dia 11 de outubro.
O Náutico estreará fora de casa, contra o Brusque, domingo (7), às 19h. O último jogo será novamente contra os catarinenses, no dia 11 de outubro, nos Aflitos, às 17h.
Confira abaixo a ordem dos confrontos e as datas dos jogos do Náutico
1ª rodada: Brusque x Náutico
- Data: 07/09
- Horário: 19h
- Local: Estádio Augusto Bauer, SC
2ª rodada: Náutico x Guarani
- Data: 13/09
- Horário: 17h
- Local: Estádio dos Aflitos
3ª rodada: Náutico x Ponte Preta
- Data: 20/09 sáb
- Horário: 17h
- Local: Estádio dos Aflitos
4ª rodada: Ponte Preta x Náutico
- Data: 27/09
- Horário: 17h
- Local: Estádio Moisés Lucarelli, SP
5ª rodada: Guarani x Náutico
- Data: 04/10
- Horário: 17h
- Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, SP
6ª rodada: Náutico x Brusque
- Data: 11/10
- Horário: 17h
- Local: Estádio dos Aflitos