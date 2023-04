A- A+

Futebol CBF divulga tabela das sete primeiras rodadas da Série D; veja data de estreia do Santa Cruz Tricolor encara o Iguatu/CE, pelo Grupo A3, no Arruda, no dia 8 de maio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta (27) a tabela básica com as datas e horário das sete primeiras rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Presente no Grupo A 3, o Santa Cruz estreia dia 8 de maio, no Arruda, contra o Iguatu/CE.

Ao todo, 64 clubes disputam o torneio, dividido em oito grupos com oito equipes cada. Serão 14 rodadas em cada chave, com duelos de ida e volta. Os quatro melhores de cada bloco avançam para a segunda fase, iniciando o mata-mata. Os quatro times que chegaem até as semifinais subirão para a Série C.

Além do Iguatu, estão no Grupo do Santa o Campinense/PB, Globo/RN, Nacional/PB, Pacajus/CE, Potiguar/RN e Sousa/PB.

