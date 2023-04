A- A+

Futebol CBF divulga tabela das primeiras rodadas da Série B; data da estreia do Sport está indefinida Competição começa no dia 14 de abril e confronto do Leão, diante do CRB, pode ser adiado por contas de possível ida do clube à final do Pernambucano

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (5) a tabela detalhada das 12 primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. A competição começa dia 14 de abril. Único pernambucano presente no torneio, o Sport tinha estreia prevista para o dia 15, contra o CRB, mas a entidade máxima do futebol nacional não divulgou a data do duelo.

Um dos motivos para o Sport ainda não ter a data marcada para o jogo é pelo fato de o Leão ter que disputar as finais do Campeonato Pernambucano, também sem dias marcados para ocorrer. O Leão pega na semifinal o Petrolina, sexta (7), na Ilha do Retiro.

