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Futebol CBF divulga tabela das quartas de final da Copa do Nordeste; confira jogo do Sport Leão enfrenta o ASA no primeiro mata-mata da competição, em duelo que será realizado no dia 6 de maio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (30) a tabela detalhada dos locais e horários dos jogos das quartas de final da Copa do Nordeste. Representante pernambucano na etapa do mata-mata, o Sport enfrenta o ASA na próxima quarta-feira (6), às 21h30, na Ilha do Retiro, em confronto único que vale vaga na semifinal.

Os demais jogos serão Vitória x Ceará, ABC x Juazeirense e Confiança x Fortaleza. Nas quartas de final, as partidas serão únicas, com mando de campo de quem teve melhor desempenho na fase inicial e ficou em primeiro lugar em seu respectivo grupo.

No Grupo A, o Vitória foi o líder, seguido pelo ASA. No Grupo B, o Confiança ficou em primeiro e o Juazeirense terminou em segundo. No Grupo C, o Sport, único que conseguiu a classificação por antecipação, terminou no topo, enquanto o Ceará veio logo atrás.

Já no Grupo D, ABC e Fortaleza, pela ordem, foram os classificados, ambos com 10 pontos, mesma pontuação do Retrô, que não avançou na disputa por causa do saldo de gols.

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