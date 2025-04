CBF divulga tabela detalhada da Série A3 do Brasileiro Feminino; Ipojuca representa Pernambuco

A- A+

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Pela primeira vez na história, o Ipojuca será o representante de Pernambuco na competição nacional.

Além do clube pernambucano, outros 10 times nordestinos estarão em campo na disputa. São eles: Atlético de Alagoinhas (BA), Atlético Piauiense (PI), Ceará (CE), Doce Mel (BA), Guarani de Paripueira (AL), IAPE (MA), Juventude (SE), Mixto (PB), UDA (AL) e União (RN).

Com novo formato, a competição contará com 32 equipes divididas em oito grupos com quatro times cada. A primeira fase será disputada em pontos corridos e terá início no dia 25 de abril, com término previsto para 10 de maio.

Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para a segunda fase, que passa a ser disputada no formato mata-mata, com confrontos de ida e volta.

Nas oitavas de final, o cruzamento será definido conforme a posição na tabela: o primeiro colocado de um grupo enfrentará o segundo da chave seguinte.

Os quatro clubes que alcançarem a semifinal garantirão o acesso à Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2026.

Confira a tabela detalhada da primeira fase e os jogos do Ipojuca:

1ª rodada



26/04 – Ceará x IAPE – 15h – Estádio Franzé Moraes

26/04 – UDA x Ipojuca – 15h – Estádio Rei Pelé

26/04 – Mixto x Guarani de Paripueira – 15h – Estádio Almeidão

26/04 – Prosperidade x Juventude – 15h – Estádio Almiro Ofranti

27/04 – Doce Mel x Atlético de Alagoinhas – 15h – Estádio Waldomirão

28/04 – União x Atlético Piauiense – 15h – Arena das Dunas

2ª rodada



03/05 – IAPE x União-RN – 15h30 – Estádio Nhozinho Santos

03/05 – Atlético Piauiense x Ceará – 16h – Estádio Albertão

03/05 – Juventude x Doce Mel – 15h – Estádio Lourival Baptista

04/05 – Guarani de Paripueira x UDA – 15h – Estádio Rei Pelé

04/05 – Ipojuca x Mixto – 15h – Estádio Dr. Antônio Dourado Neto

04/05 – Atlético de Alagoinhas x Prosperidade – 11h – Estádio Carneirão

3ª rodada



10/05 – Ceará x União – 15h – Estádio Franzé Moraes

10/05 – IAPE x Atlético Piauiense – 15h – Estádio Nhozinho Santos

10/05 – UDA x Mixto – 15h – Estádio Rei Pelé

10/05 – Ipojuca x Guarani de Paripueira – 15h – Estádio Dr. Antônio Dourado Neto

10/05 – Doce Mel x Prosperidade – 15h – Estádio Waldomirão

10/05 – Atlético de Alagoinhas x Juventude – 15h – Estádio Carneirão

