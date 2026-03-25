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Futebol CBF divulga tabela detalhada da Série D; confira os confrontos de estreia dos pernambucanos A partir de 2026, 96 times disputam o acesso à Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (25), a tabela detalhada da Série D. Primeira edição com 96 times, Pernambuco tem quatro representantes: Retrô, Central, Maguary e Decisão.

A competição, em sua primeira fase, terá 16 grupos com seis equipes casa. Classificam-se para a fase seguinte os quatro mais bem pontuados de cada chave.

O torneio terá início no dia 4 de abril. Um dos primeiros jogos será entre Maguary e ABC, pelo Grupo 8, no Arthur Tavares, em Bonito, às 16h.

Também no mesmo grupo, mas no dia 5 de abril, o Central visita o Laguna-RN, no Frasqueirão, também às 16h.

Já no Grupo 9, no sábado (04), o Retrô visita do Treze, no Amigão, em Campina Grande, às 17h.

No domingo (05), às 16h, será a vez do Decisão recebe o Lagarto-SE, no José Dionísio, em Goiana.

Confira jogos de estreia dos Pernambucanos na Série D:



Maguary x ABC - 04/04 - 16h

Treze x Retrô - 04/04 - 17h

Laguna-RN x Central - 05/04 - 16h

Decisão x Lagarto-SE - 05/04 - 16h

Grupos dos Pernambucanos na Série D:

Grupo 8: Maguary, Central, ABC, Laguna-RN, América-RN e Sousa;

Grupo 9: Retrô, Decisão, Treze, Lagarto-SE, Serra Branca-PB e Sergipe.

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