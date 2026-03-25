Qua, 25 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta25/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

CBF divulga tabela detalhada da Série D; confira os confrontos de estreia dos pernambucanos

A partir de 2026, 96 times disputam o acesso à Série C

Reportar Erro
Taça do Brasileirão da Série DTaça do Brasileirão da Série D - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (25), a tabela detalhada da Série D. Primeira edição com 96 times, Pernambuco tem quatro representantes: Retrô, Central, Maguary e Decisão. 

Leia também

• Tiago Marques assume papel de ser o 'homem gol' do Santa Cruz: "responsabilidade enorme"

• Fora de casa, Retrô vence Imperatriz pela Copa do Nordeste

• Maguary luta, mas sofre gol no fim e é eliminado pelo Fortaleza na Copa do Brasil

A competição, em sua primeira fase, terá 16 grupos com seis equipes casa. Classificam-se para a fase seguinte os quatro mais bem pontuados de cada chave. 

O torneio terá início no dia 4 de abril. Um dos primeiros jogos será entre Maguary e ABC, pelo Grupo 8, no Arthur Tavares, em Bonito, às 16h. 

Também no mesmo grupo, mas no dia 5 de abril, o Central visita o Laguna-RN, no Frasqueirão, também às 16h. 

Já no Grupo 9, no sábado (04), o Retrô visita do Treze, no Amigão, em Campina Grande, às 17h. 

No domingo (05), às 16h, será a vez do Decisão recebe o Lagarto-SE, no José Dionísio, em Goiana. 

Confira jogos de estreia dos Pernambucanos na Série D: 

Maguary x ABC - 04/04 - 16h 
Treze x Retrô - 04/04 - 17h 

Laguna-RN x Central - 05/04 - 16h 
Decisão x Lagarto-SE - 05/04 - 16h  

Grupos dos Pernambucanos na Série D: 

Grupo 8: Maguary, Central, ABC, Laguna-RN, América-RN e Sousa;
Grupo 9: Retrô, Decisão, Treze, Lagarto-SE, Serra Branca-PB e Sergipe.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter