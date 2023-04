A- A+

Futebol CBF divulga tabela detalhada da Série C; confira estreia do Náutico Representante pernambucano no torneio, o Timbu joga no dia 2 de maio, contra o Manaus, fora de casa

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou, nesta sexta-feira (21), a tabela detalhada das primeiras oito rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro Masculino Série C. A competição terá início no dia 2 de maio. Representante pernambucano no torneio, o Náutico estreia justamente neste dia, às 16h, contra o Manaus, na Arena Amazônia.

O campeonato será dividido em três fases. Na primeira, os 20 clubes se enfrentarão em sistema de pontos corridos em turno único. Na segunda fase, os oito times com melhor pontuação serão divididos em dois grupos para mais uma etapa de pontos corridos, desta vez, com jogos de ida e volta. Se classificam para a final, os primeiros colocados de cada grupo da segunda fase.

