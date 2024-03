A- A+

Futebol CBF divulga tabela do Brasileirão 2024; confira Rodada inaugural vai colocar frente a frente Palmeiras e Vitória, campeões das últimas Séries A e B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta quinta-feira (29), a tabela do Campeonato Brasileiro deste ano. Os confrontos e as datas-base de todas as 38 rodadas foram definidos. Contudo, os dias e horários das partidas ainda serão divulgados.

Em 2024, o Brasileirão tem início marcado para o dia 13 de abril e término no dia 8 de dezembro.

A primeira rodada coloca frente a frente os campeões das últimas Séries A e B. Palmeiras e Vitória se enfrentam em Salvador. A rodada inaugural ainda terá jogos como Cruzeiro x Botafogo, Vasco x Grêmio e Corinthians x Atlético-MG.

Confira as três primeiras rodadas:

1ª rodada

Inter x Bahia

Cruzeiro x Botafogo

Vitória x Palmeiras

Fluminense x Bragantino

Vasco x Grêmio

Corinthians x Atlético-MG

São Paulo x Fortaleza

Athletico x Cuiabá

Atlético-GO x Flamengo

Criciúma x Juventude

2ª rodada

Grêmio x Athletico

Atlético-MG x Criciúma

Bahia x Fluminense

Flamengo x São Paulo

Botafogo x Atlético-GO

Palmeiras x Inter

Bragantino x Vasco

Fortaleza x Cruzeiro

Cuiabá x Vitória

Juventude x Corinthians

3ª rodada

Grêmio x Cuiabá

Atlético-MG x Cruzeiro

Vitória x Bahia

Fluminense x Vasco

Botafogo x Juventude

Palmeiras x Flamengo

Bragantino x Corinthians

Athletico x Inter

Atlético-GO x São Paulo

Criciúma x Fortaleza

Confira as demais rodadas aqui

Veja também

Futebol de várzea De volta aos holofotes, Falcão vai estrear com próprio time de futebol de várzea neste sábado (2)