CBF e São Paulo vivem queda de braço por multa pela saída de Dorival Júnior

A- A+

Dorival Júnior já foi apresentado como novo treinador da Seleção Brasileira, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o São Paulo, seu ex-clube, ainda vivem um impasse com relação a multa do treinador. O tricolor paulista espera receber um alto valor pelo comandante de 61 anos, que deixou a equipe no início de janeiro. A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

De acordo com a coluna, o São Paulo acredita que a CBF deve depositar R$ 8,5 milhões pelo Dorival Júnior: R$ 4,5 milhões de multa, R$ 3 milhões de uma espécie de luvas e mais R$ 1 milhão que o tricolor teve que pagar ao Juventude para contratar Thiago Carpini para assumir o comando do time.

A entidade, no entanto, aceitou, até agora, pagar R$ 5,5 milhões — os R$ 4,5 milhões de multa e o R$ 1 milhão que o tricolor pagou por Thiago Carpini. As partes seguem em negociação, mas a CBF ainda pretende diminuir o valor pedido pelo São Paulo.

Campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, Dorival disse "sim" à CBF no início deste ano. Ele deixa o tricolor paulista depois de 54 jogos em 2023, sendo 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas. Em comunicado, o treinador agradeceu pela oportunidade de trabalhar mais uma vez no clube e ressaltou que sua ida para o time nacional é a realização de um sonho.

Dorival Júnior foi apresentado como técnico da seleção brasileira no dia 11 de janeiro. Ele assume o lugar de Fernando Diniz, que ocupava o cargo de forma interina. O técnico do Fluminense ainda tinha contrato até junho, mas foi demitido diante do sexto lugar da seleção nas Eliminatórias e da pressão por uma reação imediata.

Veja também

Amistoso Em torneio amistoso, Inter Miami enfrenta Al-Hilal nesta segunda (29); saiba onde assistir