CBF embolsa R$ 78 milhões com classificação da seleção para as oitavas da Copa do Mundo
Até agora, pela participação da fase de grupos e na segunda fase, o montante acumulado pela seleção é de US$ 35 milhões, aproximadamente R$ 182 milhões na cotação atual
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O Brasil venceu o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo nesta segunda-feira, 29, por 2 a 1, e chegou às oitavas de final. Com o avanço, a CBF embolsará mais US$ 15 milhões, cerca de R$ 78 milhões.
Ao todo serão distribuídos US$ 655 milhões (cerca de R$ 3,4 bilhões) em prêmios, num aumento de 50% em relação ao montante distribuído no Mundial de 2022.
Até agora, pela participação da fase de grupos e na segunda fase, o montante acumulado pela seleção é de US$ 35 milhões, aproximadamente R$ 182 milhões na cotação atual.
O campeão do torneio levará US$ 50 milhões (R$ 260 milhões), enquanto o vice-campeão ganhará US$ 33 milhões. Confira abaixo a tabela de valores.
Confira as premiações da Copa do Mundo de 2026
Campeão: US$ 50 milhões
Vice-campeão: US$ 33 milhões
3º lugar: US$ 29 milhões
4º lugar: US$ 27 milhões
Eliminados nas quartas de final: US$ 19 milhões
Eliminados nas oitavas de final: US$ 15 milhões
Eliminados nos 16 avos de final: US$ 11 milhões
Eliminados nos grupos: US$ 9 milhões
Custos de preparação para todas seleções: US$ 1,5 milhão