CBF reconhece erro em pênalti contra o Sport que deu vitória ao Palmeiras

Um dia após anunciar o afastamento do quadro de arbitragem da partida entre Sport e Palmeiras, a CBF reconheceu o erro na marcação do pênalti que resultou na vitória alviverde sobre o Leão, no último domingo (6), em jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, disputado na Ilha do Retiro.

O Comitê de Arbitragem da entidade que comanda o futebol nacional divulgou, nesta terça-feira (8), o parecer técnico do Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI). De forma unânume, os especialistas Nicola Rizzoli, Néstor Pitana e Sandro Ricci analisaram o lance e decretaram que houve erro da arbitragem comandada por Bruno Arleu de Araújo.

Ainda participaram da decisão, o diretor de arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, e o integrante da Comissão de Árbitros, Fabrício Vilarinho.

"O defensor toca claramente a bola e não faz um movimento adicional que possa justificar a infração marcada. O contato é acidental, consequentemente, a bola atinge a perna direita do atacante, desequilibrando-o e causando a queda, uma situação clara para o auxílio do Árbitro Assitente de Vídeo", informa o parecer.

Conforme o relatório apresentado, o contato de Matheus Alexandre em Raphael Veiga não teve força suficiente para impedir o atleta palmeirense de seguir na jogada. Sendo assim, não havia motivo para que o pênalti fosse marcado.

Na última segunda-feira (7), dia posterior ao confronto, a CBF afastou toda a equipe de arbitragem que trabalhou na Ilha do Retiro. Segundo a Comissão de Arbitragem, os árbitros vão passar por novas instruções, com o objetivo de que, quando escalados novamente, não voltem a cometer equívocos.

