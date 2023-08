A- A+

Eliminatórias da Copa do Mundo Cotado para ser em Pernambuco, Brasil x Venezuela será disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá Governo do Estado e FPF tentaram trazer a partida para a Arena de Pernambuco

Nesta segunda-feira (21), a Conferderação Brasileira de Futebol (CBF) escolheu a Arena Pantanal, em Cuiabá, como a sede para o confronto da Seleção Brasileira diante da Venezuela, partida válida pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A decisão de realizar o jogono Mato Grosso frustrou a expectativa do Governo do Estado de Pernambuco e da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), que estavam tentando trazer o evento para a Arena de Pernambuco.

Segundo a Confederação, foram levados em conta a atual qualidade de gramado da arena, a logística de deslocamento dos jogadores e da infraestrutura do estádio que comporta 44 mil torcedores. Além disso, os fatores da rede hoteleira, de aeroporto e estradas de Cuiabá.

A capital pernambucana aparecia como possível destino do jogo, fato confirmado pela própria FPF. A federação também já desmostrou interesse em sediar o jogo diante da Argentina, em novembro deste ano, pela nona rodada.

Os ingressos para a partida da estreia da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo começam a ser vendidos nesta segunda-feira (21), às 15h, pelo site https://t.co/pIWTmdlj2q. No dia 8 de setembro, o Brasil enfrenta a Bolívia, no Mangueirão, em Belém, pela primeira… pic.twitter.com/DGOaMmpyb1 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 20, 2023

"A equipe técnica da Seleção Brasileira Masculina de Futebol esteve vistoriando de perto a Arena Pantanal . Ao final das análises, a CBF considerou que, dentro dos critérios prioritários, como o menor tempo de deslocamento para o segundo jogo no Uruguai, de cerca de três horas, conforto, infraestrutura e segurança para a delegação, torcedores e imprensa, o estádio está dentro dos parâmetros desejados. Com certeza, teremos um grande espetáculo, mais uma vez aproximando a Seleção Brasileira de seus torcedores, com jogos em território nacional", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Cenário da partida

O confronto diante dos venezuelanos acontece no dia 12 de outubro, primeiro jogo da parada da Data Fifa do mês e válido pela terceira rodada da disputa. Em setembro, o Brasil estreia diante da Bolívia, em Belém, no dia oito. Na segunda rodada, fora de casa, enfrenta o Peru.

