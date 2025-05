A- A+

seleção brasileira CBF esquece Garrincha em vídeo sobre camisas 7 da seleção brasileira e é alvo de críticas Campeão mundial em 1958 e 1962, o ponta eternizou o número tanto no Botafogo quanto na equipe nacional

Um dos jogadores mais renomados que já vestiu a camisa da seleção brasileira foi esquecido pela Confederação Brasileira de Futebol, em uma postagem nas redes sociais, nesta quarta-feira.



Em uma publicação exaltando vários jogadores de diferentes épocas que já vestiram a camisa 7 canarinha, a entidade não adicionou a lenda alvinegra, Mané Garrincha, campeão mundial nas Copas do Mundo de 1958 e 1962, e que eternizou justamente este número, tanto no clube quanto na seleção.

A lista do vídeo começa no Adriano Imperador, passa para Jairzinho, Bebeto, David Neres, Neymar, Lucas Paquetá, Vini Jr., Hulk, Gabriel Martinelli, Richarlisson, Ronaldinho Gaúcho, Elano, Rodrygo e Diego Costa.

A camisa 7 amarelinha é sinônimo de classe, categoria e MUITO futebol. pic.twitter.com/IcbLY6Thto — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 14, 2025

A lista de camisas 7 apresentada no vídeo da CBF começa com Adriano Imperador, que vestiu a 7 na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Na sequência, além de Jarizinho (Copa de 1970) e Bebeto (Copa de 1994), aparecem David Neres, Neymar, Lucas Paquetá, Vini Jr., Hulk, Martinelli, Richarlisson, Ronaldinho, Elano, Rodrygo e Diego Costa. Um internauta, na rede X, criticou a ausência de Garrincha, apontando que foi "um pecado" não colocá-lo.





Outro internauta criticou a CBF dizendo que não poderia ter esquecido o jogador que foi essencial na Copa de 1962. "Esquecer o Garrincha, o 7 que te deu uma das estrelas dessa camisa mostra o tamanho do buraco que você tá enfiada", comentou o usuário.

Outros internautas ironizaram a "gafe" da entidade, dizendo que seria um detalhe imperceptível e que o ponta teria nascido em outro país. "Só faltou o maior camisa 7. Acho que ninguém pega esse detalhe, fiquem tranquilos.", escreveu o internauta.

"Garrincha jogava na Espanha?", escreveu outro usuário da rede X.

Garrincha na seleção

Manoel Francisco dos Santos, o Garrincha, disputou 60 partidas pela Seleção Brasileira entre 1955 e 1966. Ele venceu 52 jogos, empatou sete e perdeu apenas uma partida:a de despedida, contra a Hungria, na Copa do Mundo de 1966. Nesse período, marcou 12 gols. Garrincha ficou conhecido como um dos maiores dribladores da história.

