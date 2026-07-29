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NEYMAR CBF estuda fazer jogo de despedida para Neymar na seleção, mas não há previsão de data Camisa 10 confirmou sua aposentadoria da seleção brasileira, ontem, após jogo do Santos na Sul-Americana

Em meio as declarações de Neymar sobre sua aposentadoriada da seleção, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) começou a se movimentar para homenagear o maior artilheiro de sua história. A entidade estuda organizar um jogo de despedida para o camisa 10, embora a ideia ainda esteja em uma etapa embrionária.

Procurada, a CBF disse que um jogo de despedida para Neymar é uma possibilidade, mas, no momento, não há nada previsto, pois o jogador continua em atividade. Vale lembrar que o craque tem contrato com o Santos até o fim de 2026, e seu futuro no futebol ainda é incerto.

Ontem, após a vitória do Santos sobre a Universidad Central, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana, Neymar confirmou sua aposentadoria da seleção brasileira. Na zona mista da Vila Belmiro, o craque santista disse que não vai mais vestir a camisa do Brasil depois de mais uma eliminação no mata-mata da Copa do Mundo.

— Meu momento na seleção brasileira já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela Amarelinha, mas eu acho que não quero mais, não — disse Neymar.

Neymar praticamente encerra ciclo na seleção brasileira pic.twitter.com/7yAXJdPr50 — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) July 29, 2026

A última partida de Neymar pelo Brasil foi a derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Erling Haaland marcou os dois gols dos noruegueses, enquanto o próprio camisa 10 descontou nos acréscimos. Após o apito final, o craque deixou a entender que se aposentadoria da seleção, mas ainda não havia falado oficialmente.

Neymar encerra sua trajetória na seleção brasileira com 80 gols e 58 assistências em 130 jogos. Seu único título com a camisa da equipe principal do Brasil foi a Copa das Confederações 2013. Ele também ganhou a medalha de ouro na Olimpíada 2016, mas por uma equipe sub-23.

Neymar após partida contra a Escócia, pela Copa do Mundo de 2026. Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP

O camisa 10 disputou sua quarta Copa do Mundo pelo Brasil e entrou para o top-3 histórico da artilharia da seleção na competição, com nove gols marcados. Na última edição, Neymar atuou contra Escócia, na fase de grupos, e Noruega, na partida derradeira das oitavas de final.

Neymar ainda foi "protagonista" no final do jogo contra a Noruega: fez um gol de pênalti no apagar das luzes; envolveu-se em uma discussão com o goleiro Orjan Nyland e dividiu opiniões; terminou seu quarto Mundial aos prantos e novamente sem conseguir alcançar o sonho do hexa.

Neymar sendo consolado após eliminação para a Noruega na Copa do Mundo. Foto: Jewel Samad / AFP

Em Copas, Neymar também chegou à marca de 14 jogos disputados, o mesmo número de partidas que Pelé. Gilmar e Leão também disputaram a mesma quantidade de partidas.

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