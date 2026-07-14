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FUTEBOL CBF fará reunião com clubes para discutir implementação de novas regras usadas na Copa do Mundo Árbitros e assistentes já estão sendo preparados para mudanças

A CBF terá um processo de diálogo com os clubes brasileiros para a implementação das novas regras aprovadas pela International Football Association Board (IFAB), que começaram a ser utilizadas nesta Copa do Mundo. A entidade informou que já iniciou a preparação do quadro de arbitragem para a aplicação das mudanças.

"Ao longo do mês de agosto, a CBF promoverá uma reunião técnica com representantes dos clubes das Séries A e B. O encontro servirá para apresentar os estudos sobre impactos das mudanças de regras, compartilhar a experiência observada durante o Mundial e consolidar o cronograma para a adoção nas competições organizadas pela entidade", diz a nota da CBF.

A Copa do Mundo deste ano marcou a estreia das novas regras de arbitragem, que visam especialmente, dar mais fluidez ao jogo, diminuindo o tempo de paralisações, e maiores poderes ao árbitro de vídeo.

As medidas voltadas para combater a cera são a contagem regressiva de cinco segundos para cobranças de lateral e tiro de meta, tempo de dez segundos para o jogador substituído deixar o campo e a definição de que todo jogador de linha que precisar de atendimento médico terá que aguardar pelo menos um minuto fora de campo antes de voltar ao jogo, a exceção vale para quando o atendimento for resultado de uma falta na qual o adversário tenha recebido cartão amarelo ou vermelho.

Novidades no VAR

O VAR agora pode revisar e corrigir rapidamente um escanteio marcado de forma errada, sem a necessidade do árbitro de campo consultar o monitor. A regra, porém, não vale em caso de erro de marcação de tiro de meta.

Além disso, o árbitro de vídeo pode interferir e corrigir expulsões por um segundo cartão amarelo aplicado claramente de forma errada. Antes, eram permitidas as revisões apenas para vermelho direto.

O VAR também pode corrigir um cartão aplicado para o jogador errado, que não cometeu a infração. Como aconteceu, por exemplo, da expulsão de Embolo, da Suíça, pela simulação no jogo contra a Argentina.

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