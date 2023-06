CBF fará última tentativa para Ancelotti assumir a seleção brasileira neste mês, diz site

A- A+

A seleção brasileira tem dois compromissos marcados para o mês de junho: os amistosos contra Guiné, em Barcelona, no dia 17, e contra Senegal, no dia 20, em Lisboa. A passagem da delegação pela Espanha serve um duplo propósito: o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, tem uma reunião marcada com Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. De acordo com informações do site espanhol Relevo, esta será a chance final de o italiano topar embarcar no projeto da seleção, que hoje é treinada pelo interino Ramon Menezes.

A ideia inicial da CBF era esperar o treinador até o fim da temporada europeia de 2022/23, o que acontece a partir deste final de semana para o Real Madrid, que disputa o último jogo pela La Liga neste domingo. Assim, se Ancelotti não aceitar o convite para assumir imediatamente, a CBF poderá partir para o plano B, já que as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 já começam em setembro e o novo projeto não pode mais esperar. Os nomes de Jorge Jesus, Abel Ferreira e José Mourinho aparecem como opções monitoradas pela CBF na reportagem.

A perspectiva, no entanto, não é animadora: em diversas entrevistas, Ancelotti já deixou claro que tem contrato com o Real Madrid até 2024 e não planeja deixar o clube antes desta data. "Na próxima temporada estarei aqui para lutar por mais uma Liga dos Campeões", afirmou o treinador durante uma entrevista em maio.

