Rei Pelé CBF faz homenagem a Pelé antes da Supercopa do Brasil Os torcedores presentes no estádio aplaudiram o tributo ao Rei

Aplausos, camisas com o número 10 e um corredor de homenagens aos familiares: Pelé, falecido há quase um mês em São Paulo, foi homenageado neste sábado antes do jogo entre Palmeiras e Flamengo pela Supercopa do Brasil.

Duas filhas do Rei, Flavia e Kely Nascimento, caminharam entre os jogadores dos dois times pelo gramado do estádio Mané Garrincha. Visivelmente emocionadas, elas carregavam duas taças da Copa do Mundo conquistadas pelo craque, o único jogador tricampeão mundial (1958, 1962 e 1970).

A terceira estava nas mãos do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Os jogadores de Palmeiras e Flamengo, que usavam camisas amarelas e pretas com o número 10 de Pelé estampado na frente, aplaudiram as filhas do Rei enquanto caminhavam até o centro do campo.

Nas arquibancadas do Mané Garrincha, uma bandeira branca com uma imagem do jovem Edson Arantes do Nascimento mostrava o símbolo do infinito.

"O Pelé é o maior jogador de todos os tempos e merece ser lembrado eternamente pela CBF. Vamos trabalhar sempre para preservar a sua história e perpetuar o seu legado", disse o presidente da CBF, citado em comunicado da entidade.

Os torcedores presentes no estádio aplaudiram o tributo ao Rei, que faleceu em 29 de dezembro do ano passado em um hospital em São Paulo vítima de um câncer.

Desde então, foram realizadas várias homenagens, no Brasil e no mundo para o melhor jogador da história do futebol.

