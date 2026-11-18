CBF identifica problemas de estrutura nos estádios da Série A
Entidade fez estudo sobre 21 estádios que recebem jogos do principal campeonato do país
Mais da metade das arenas sem quantidade de banheiros acessíveis. Duas delas sem qualquer tribuna de imprensa. Esse é o resultado do estudo da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sobre 21 estádios utilizados pelos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro.
A análise foi produzida pela empresa Arena, uma consultoria global especializada em arquitetura esportiva, planejamento de grandes eventos e testes de gramado.
O diagnóstico técnico sobre infraestrutura, iluminação, topografia e gramado indicou melhorias, mas diferenças importantes no âmbito geral na comparação com grandes cenários do futebol mundial.
Além da quantidade insuficiente de banheiros acessíveis e de tribuna de imprensa, o levantamento indicou um cenário preocupante em relação ao sistema de energia de reserva, fundamental para manter o funcionamento do estádio no caso de problemas fora das arenas: 13 estádios não possuem essa estrutura.
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O levantamento ocorrido entre maio e setembro deste ano reuniu 25 mil dados e 59 inspeções nos locais. A comparação teve como base os parâmetros adotados pela Fifa, Uefa e Conmebol, além das ligas da Alemanha, Espanha e Inglaterra.
Alguns dos parâmetros atingidos estão na iluminação das arenas, com 18 dos 21 estádios com padrão Conmebol. Já 19 espaços de vestiários estão com a área mínima exigida na Uefa.
Houve também análise dos gramados naturais: 12 deles apresentaram resultados considerados ideais pela Fifa. Com o diagnóstico detalhado apresentado aos clubes, a CBF quer estabelecer um regulamento de infraestrutura para a adequação de todos os clubes.
A implementação será gradual, ainda sem prazo anunciado, e com início nas arenas da Série A. A falta de data para a padronização deve-se à queda de receitas com o fim das bets.