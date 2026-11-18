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Mais da metade das arenas sem quantidade de banheiros acessíveis. Duas delas sem qualquer tribuna de imprensa. Esse é o resultado do estudo da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sobre 21 estádios utilizados pelos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro.



A análise foi produzida pela empresa Arena, uma consultoria global especializada em arquitetura esportiva, planejamento de grandes eventos e testes de gramado.



O diagnóstico técnico sobre infraestrutura, iluminação, topografia e gramado indicou melhorias, mas diferenças importantes no âmbito geral na comparação com grandes cenários do futebol mundial.



Além da quantidade insuficiente de banheiros acessíveis e de tribuna de imprensa, o levantamento indicou um cenário preocupante em relação ao sistema de energia de reserva, fundamental para manter o funcionamento do estádio no caso de problemas fora das arenas: 13 estádios não possuem essa estrutura.





O levantamento ocorrido entre maio e setembro deste ano reuniu 25 mil dados e 59 inspeções nos locais. A comparação teve como base os parâmetros adotados pela Fifa, Uefa e Conmebol, além das ligas da Alemanha, Espanha e Inglaterra.



Alguns dos parâmetros atingidos estão na iluminação das arenas, com 18 dos 21 estádios com padrão Conmebol. Já 19 espaços de vestiários estão com a área mínima exigida na Uefa.



Houve também análise dos gramados naturais: 12 deles apresentaram resultados considerados ideais pela Fifa. Com o diagnóstico detalhado apresentado aos clubes, a CBF quer estabelecer um regulamento de infraestrutura para a adequação de todos os clubes.



A implementação será gradual, ainda sem prazo anunciado, e com início nas arenas da Série A. A falta de data para a padronização deve-se à queda de receitas com o fim das bets.

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