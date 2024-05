A- A+

FUTEBOL FEMININO CBF inicia venda de ingressos para o jogo da Seleção Brasileira Feminina em Pernambuco; veja valores Amistoso que antecede as Olímpiadas de Paris será realizado no dia 1º de junho, às 17h, na Arena de Pernambuco

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deu início, na tarde desta segunda-feira (13), à venda de ingressos para o amistoso entre a Seleção Brasileira Feminina e a Jamaica.

A partida, que servirá como um preparatório para os Jogos Olímpicos de Paris de 2024, será realizada no dia 1º de junho, às 17h (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

Os bilhetes custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) para o setor Leste inferior, e podem ser adquiridos através deste link. Com preços acessíveis, a entidade visa a formentar a visibilidade do futebol feminino no País, principalmente no Nordeste.

A Seleção Brasileira Feminina voltará ao território pernambucano após 13 anos. A última vez que esteve em Pernambuco foi no ano de 2011, em um amistoso contra a Seleção de Pernambuco, realizado no estádio do Arruda.

Os dois confrontos serão os últimos compromissos da Seleção Brasileira que antecedem os Jogos Olímpicos de Paris.

Para os dois amistosos, realizados em Pernambuco e na Bahia, no dia 1º e 4 de junho respectivamente, o técnico da Canarinho, Arthur Elias, convocou jogadoras experientes, como as atacantes Marta e Cristiane. No entanto, essa não foi a convocação oficial para os Jogos de Paris.

Uma nova convocação, uma jornada que ganha um novo capítulo. Dessa vez, será em casa!



Siga o fio e confira as 26 atletas convocadas para os amistosos de junho, contra a Jamaica, em Pernambuco e Bahia! Vamos! pic.twitter.com/l7BPRWbCeK Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) May 10, 2024

Nas Olimpíadas, a Seleção femina integra o Grupo C, juntamente com Espanha, Japão e Nigéria. Confira o calendário de jogos:

25/07 - Nigéria x Brasil, às 15h

28/07 - Brasil x Japão, às 13h

31/07 - Brasil x Espanha, às 13h

