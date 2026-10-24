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FUTEBOL CBF conversa com clubes e avalia preservar jogadores do Brasileirão em Data Fifa O Brasil enfrenta o Japão no dia 14 de novembro e Singapura no dia 17

Clubes envolvidos nas principais disputas da reta final do Campeonato Brasileiro pediram à CBF que seus jogadores sejam preservados na próxima Data Fifa. A entidade vai discutir o assunto no início da semana antes de Carlo Ancelotti definir os 26 convocados para os amistosos contra Japão e Singapura, em novembro.

O treinador divulgará a lista na próxima quinta-feira. O Brasil enfrenta o Japão no dia 14 de novembro e Singapura no dia 17. A delegação tem retorno previsto para o dia 19, pouco antes da disputa da 36ª rodada do Brasileirão.

Esse intervalo curto entre o fim dos compromissos da seleção e a retomada do campeonato é um dos pontos que motivaram a discussão A CBF discute reduzir, na medida do possível, o impacto das convocações sobre os clubes que ainda estiverem envolvidos em disputas decisivas.

As conversas devem acontecer no início da próxima semana. A tendência é que a posição de cada clube seja considerada antes da definição dos 26 convocados. Equipes que demonstrarem resistência na liberação de atletas podem acabar preservadas, embora a decisão ainda não esteja fechada.

A CBF encaminhou nesta sexta-feira a pré-lista à Fifa sem restrições. Com isso, os clubes já sabem quais jogadores estão entre os nomes observados pela comissão técnica antes do anúncio oficial.

A questão ganha peso por causa do momento do campeonato. Palmeiras e Flamengo, por exemplo, se enfrentam no dia 21, em São Paulo, dois dias depois da previsão de retorno da delegação brasileira.

Nas Datas Fifa de setembro e outubro, Ancelotti convocou 11 atletas que atuam no futebol brasileiro, com representantes de Santos, Fluminense, Botafogo, Coritiba, Athletico-PR, Cruzeiro, Corinthians e Flamengo.

A eventual medida não terá efeito sobre jogadores estrangeiros que atuam no Brasileirão e forem chamados por suas seleções.

Os amistosos contra Japão e Singapura serão os últimos compromissos da seleção brasileira em 2026.

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