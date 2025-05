A- A+

Futebol CBF lança novo uniforme da seleção brasileira feminina Brasil estreará a camisa em jogo amistoso contra o Japão no dia 30 de maio, na Neo Química Arena, em São Paulo.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em parceria com a Nike, apresentou nesta terça-feira (13) a nova coleção da seleção brasileira feminina. A equipe deve estrear o uniforme no dia 30 de maio em jogo amistoso contra o Japão, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O novo uniforme é o terceiro 100% desenvolvido exclusivamente para a equipe feminina. O primeiro padrão segue a tradição do amarelo, mas em tom "mais rico e saturado, inspirado na vibrante fauna, paisagens e arquiteturas locais, como o icônico Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro", indicou a CBF.

A camisa apresenta gola verde e detalhes em azul. Na parte interna, há um losango com a inscrição “Força Beleza”. “Para mim, vestir a camisa do Brasil simboliza orgulho, dedicação, amor, responsabilidade, sonhos e conquistas”, descreveu a atacante Kerolin, ao site oficial da entidade.

O segundo uniforme do Brasil, intitulado de “Beleza Ousada”, incorpora tons de azul, com padrão em grade de losangos, incluindo diversos padrões geométricos e formas orgânicas, como rosetas de onças e silhuetas de plantas tropicais.

“Vestir o uniforme da seleção é uma sensação única”, disse a atacante Gio Queiroz. “Representar o Brasil é algo que faço com muito orgulho e prazer. Sei que é uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo é uma honra enorme", completou.

A nova coleção da seleção brasileira feminina estará disponível em Nike.com, Nike App, lojas físicas Nike e revendedores selecionados, no início de junho. Além dos uniformes principal e reserva, a coleção inclui uma linha de produtos com inspiração na cultura brasileira.

