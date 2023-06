A- A+

Sport CBF libera e Cariús fica à disposição de Enderson para jogo do Sport contra o Londrina Entidade acata pedido do Leão, um dia depois do atleta ser absolvido no STJD

Igor Cariús está à disposição de Enderson Moreira no Sport. No fim da tarde desta sexta-feira (2), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) liberou o lateral-esquerdo para voltar a entrar em campo. Ele estava suspenso preventivamente por 30 dias e a decisão da entidade acontece um dia depois do jogador rubro-negro ser absolvido no julgamento sobre manipulação de jogos.

O atleta está em São Paulo e treinou com os demais companheiros nesta sexta. A atividade aconteceu no CT do Palmeiras, como forma de preparação para o duelo deste domingo (4), contra o Londrina, no Estádio do Café, pela 10ª rodada da Série B do Brasileiro.

Apesar de treinar com o grupo no período longe dos gramados, Cariús não entra em campo há pouco mais de duas semanas - cinco jogos no período. Com isso, a tendência é que ele inicie a partida deste final de semana entre os reservas, uma vez que Felipinho tem apresentado bom rendimento na equipe titular desde então.

