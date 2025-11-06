A- A+

Seleção Brasileira CBF mantém tradição e Brasil usará uniforme azul como segundo padrão na Copa do Mundo de 2026 Camisa alternativa da Seleção terá tom mais escuro de azul e marca especial da linha Jordan, após veto à proposta de uniforme vermelho.

O segundo uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 foi revelado após imagens divulgadas nesta quinta-feira (6) pelo site especializado FootyHeadlines. A nova camisa, produzida pela Nike, será azul, cor tradicional do uniforme alternativo, mas com tonalidade mais escura e detalhes da linha Jordan, marca que assina uma série especial de produtos esportivos.

CBF veta plano de uniforme vermelho

A decisão de manter o azul substitui os planos anteriores de lançar uma versão vermelha do uniforme.

A Nike já havia iniciado a produção das camisas vermelhas com detalhes em preto. No entanto, o novo presidente da CBF, Samir Xaud, vetou a proposta logo após assumir o cargo, em 25 de maio de 2024.

Em agosto, Xaud se reuniu emergencialmente com representantes da fornecedora para suspender a confecção do modelo vermelho. A ideia havia sido aprovada anteriormente por Ednaldo Rodrigues, ex-presidente da entidade, mas foi revista pela nova gestão.

Tradição e identidade nacional mantidas

Com a decisão, o Brasil seguirá utilizando o uniforme azul como sua segunda opção oficial no Mundial de 2026. A tonalidade mais escura e o selo da linha Jordan marcam uma atualização estética, mas sem alterar a identidade tradicional da Seleção.

A estreia do novo modelo deve ocorrer em amistosos preparatórios antes do torneio.

