CBF marca data de jogo atrasado entre Sport e Vila Nova pela Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou a nova data do jogo entre Sport e Vila Nova, na Ilha do Retiro, válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto tinha sido adiado por conta do compromisso do Leão na decisão da Copa do Nordeste, contra o Ceará. O duelo com os goianos será no dia 18 de junho, às 18h.



Antes dessa partida, o Sport entra em campo na Ilha para enfrentar o Avaí, quarta (7), às 19h, pela 11ª rodada. O Leão também joga nesta noite perante o Londrina, às 18h, no estádio do Café.

