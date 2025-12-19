Sex, 19 de Dezembro

Futebol

CBF marca datas dos amistosos do Brasil contra França e Croácia

Duelos preparatórios antecedem convocação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026

Brasil x Croácia se enfrentaram pelas quartas de final da Copa de 2022Brasil x Croácia se enfrentaram pelas quartas de final da Copa de 2022 - Foto: Jack Guez/AFP

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a data e locais que ocorrerão os próximos dois amistosos da Seleção Brasileira, contra França e Croácia. Os duelos preparatórios antecedem a convocação da equipe para a Copa do Mundo de 2026.

No dia 26 de março, o Brasil jogará contra a seleção francesa, no Gillete Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. O estádio abrigará sete partidas do Mundial. Cinco dias depois, será a vez de encarar os croatas, no Camping World Stadium, em Orlando/EUA. 

Para esses amistosos, a CBF escolheu a cidade de Orlando como base. A seleção ficará hospedada e irá treinar no Complexo da ESPN, viajando a Boston na véspera do primeiro jogo e retornando à base na sequência.

"Serão dois jogos de altíssimo nível, contra duas seleções da primeira prateleira do futebol mundial. Desde quando asseguramos a classificação nós havíamos decidido enfrentar seleções bem ranqueadas, classificadas para a Copa e que representassem escolas diferentes. Tivemos adversários da Ásia, das escolas africanas e buscamos equipes europeias que pudessem, de fato, impor dificuldades e desafiar a Seleção Brasileira como as outras fizeram", destacou Rodrigo Caetano, coordenador geral de seleções masculinas da CBF.

