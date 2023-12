A- A+

Brasileirão CBF monta estratégia para entregar taça ao campeão da Série A com três possibilidades Os troféus estarão espalhados nos seguintes estádios: Mineirão, Morumbi e Fonte Nova

A última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A acontece nesta quarta-feira (6) com nove jogos simultâneos a partir das 21h30. O Palmeiras já é o virtual campeão da competição, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai deixar três taças espalhadas em outros jogos para evitar qualquer tipo de surpresa.

A taça que provavelmente será levantada estará no Mineirão para o confronto entre Palmeiras e Cruzeiro. O Verdão precisa apenas do empate para garantir o título e, mesmo perdendo, tem uma grande vantagem no saldo de gols em relação aos outros concorrentes.

Os outros troféus vão estar no Morumbi, onde o Flamengo visita o São Paulo, e na Fonte Nova para a partida entre Bahia e Atlético-MG.

Confira rodada completa:

Goiás x América-MG (19h)

Bahia x Atlético-MG (21h30)

Coritiba x Corinthians (21h30)

Cruzeiro x Palmeiras (21h30)

Cuiabá x Athletico-PR (21h30)

Fluminense x Grêmio (21h30)

Internacional x Botafogo (21h30)

Santos x Fortaleza (21h30)

São Paulo x Flamengo (21h30)

Vasco x RB Bragantino (21h30)

