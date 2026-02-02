A- A+

futebol CBF mostra áudio do VAR da expulsão de Carrascal em Flamengo x Corinthians: "Movimento de soco" O atleta da equipe carioca foi expulso logo após o intervalo, antes do início do segundo tempo

A CBF divulgou o áudio da análise do VAR da expulsão de Carrascal na final da Supercopa Rei no último domingo, 1. O Corinthians bateu o Flamengo por 2 a 0 e sagrou-se campeão.

O atleta da equipe carioca foi expulso logo após o intervalo, antes do início do segundo tempo. Carrascal deu uma cotovelada em Breno Bidon no fim da primeira etapa.

O árbitro Rafael Rodrigo Klein foi chamado pelo VAR para revisar o lance no retorno para o gramado. No áudio mostrado pela CBF, o juiz mostrou dúvida quanto ao protocolo no momento da checagem, antes de aplicar o cartão vermelho para Carrascal.

"Eu preciso comunicar alguma coisa aqui fora ou não? Alguém me avisa se preciso fazer alguma coisa aqui fora", disse o juiz, que logo depois conversou com os capitães Gustavo Henrique e Arrascaeta.

"Durante o intervalo, a equipe do VAR encontrou evidências de uma conduta violenta nesse último lance. Eu vou ser chamado agora para rever o lance, que não foi visto aqui no campo, porque se trata de uma conduta violenta e eu posso fazer isso em qualquer momento da partida. E vou fazer isso agora, ok?", prosseguiu Klein aos jogadores.

Rodolpho Toski Marques foi o responsável pela arbitragem de vídeo. Ele alertou o juiz sobre a atitude de Carrascal. Rafael Klein interpretou o lance como um "movimento de soco" após olhar na cabine do VAR.

"Eu vou te mostrar o ponto de contato, Klein, e depois em velocidade em 30%, você vai ver a mão fechada, fora da disputa de bola, uma conduta violenta atingindo o queixo do adversário", explicou Rodolpho Toski Marques.

"Ok. Eu vejo o jogador fora da disputa da bola fazendo o movimento de soco, com a mão fechada, em direção a uma parte sensível do seu adversário, que é o rosto. A minha decisão é cartão vermelho para o número 15 (Carrascal) por conduta violenta, ok?", afirmou o árbitro da partida.





