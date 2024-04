A- A+

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou por adotar um tom mais rígido quanto à violência praticada por torcidas fora dos estádios. No Regulamento Geral de Competições de 2024 (RGC), a entidade que comanda o futebol nacional informa que vai passar a responsabilizar os clubes pelos atos praticados por seus respectivos torcedores contra delegações de times adversários ou árbitros.

O fato determinante para a CBF tomar esta medida foi o ataque sofrido pela delegação do Fortaleza, em fevereiro, por parte de uma uniformizada do Sport, depois das equipes se enfrentarem pela Copa do Nordeste. O atentado ao ônibus do clube cearense ocorreu, aproximadamente, a 8km da Arena de Pernambuco, palco do duelo. Na ocasião, seis atletas do Leão do Pici ficaram feridos.

A novidade entra no artigo 79 do RGC da CBF (Responsabilização). "Atos praticados contra delegações de Clubes e equipes de arbitragem em deslocamento para partidas". O acréscimo também aparece no artigo 135, que trata das punições às infrações do RGC, além dos casos de extrema gravidade.

