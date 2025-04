A- A+

Série C CBF altera horário de jogos de Náutico e Retrô pela segunda rodada da Série C Timbu recebe o Botafogo-PB, enquanto a Fênix visita a Ponte Preta, ambos no sábado (19)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta segunda-feira (14), alterações nos jogos de Náutico e Retrô, válidos pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Antes marcadas para acontecer no sábado (19), às 16h, as partidas do Timbu contra o Botafogo-PB, nos Aflitos, e da Fênix diante da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, são disputadas às 17h do mesmo dia.

De acordo com a entidade, as modificações aconteceram após um pedido da detentora dos direitos de transmissão do campeonato.

Representantes de Pernambuco na Série C, Náutico e Retrô tropeçaram na rodada de estreia. O Alvirrubro foi derrotado pelo Itabaiana, em Sergipe, por 2x1, e ocupa a 17ª posição na tabela. Já o Azulão ficou no empate sem gols com a Tombense, na Arena de Pernambuco, e está em 9º lugar, com um ponto.

