A- A+

Futebol CBF adia jogo do Náutico contra o São Bernardo; partida agora será domingo, às 19h A data da partida, antes marcada para o sábado (23), passou para o dia posterior por conta de atraso no voo do Timbu para São Paulo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu acatar o pedido do Náutico e alterou o dia e horário do jogo da equipe pernambucana diante do São Bernardo, no Primeiro de Maio, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Antes agendado para o sábado (23), às 17h, o confronto passou para o domingo, às 19h.

A mudança ocorreu após o Náutico não ter conseguido embarcar no começo da manhã desta sexta-feira (22) para São Paulo, devido uma falha elétrica na aeronave que levaria a delegação alvirrubra para a capital pernambucana. O novo voo do Timbu sairá nesta noite, com o time chegando apenas na madrugada do sábado (23) na cidade de São Bernardo.

Veja também