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Futebol CBF muda data e horário de Athletic-MG x Náutico pela 6ª rodada da Série B; veja Antes, o Timbu entrará em campo neste sábado (18), às 18h, contra o São Bernardo

O Náutico terá mais dias para se preparar para a partida contra o Athletic pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo estava previsto para ocorrer no dia 25 de abril, um sábado, às 18h30, no estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, em Minas Gerais.



Após solicitação do time mandante para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o duelo acontecerá na segunda-feira (27), às 19h, no mesmo local.



A mudança deu dias a mais de recuperação para os alvirrubros na Série B. Antes, o Timbu recebe o São Bernardo neste sábado (18), às 18h, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Atualmente, os pernambucanos estão na décima posição na tabela de classificação do torneio, com seis pontos.

Já o Athletic, que ocupa a terceira colocação da Segundona, com oito pontos, visita o Novorizontino, em Novo Horizonte, cidade do interior de São Paulo, às 20h, neste domingo (19).



Durante a semana, a equipe mineira também entrará em campo contra o Internacional, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, às 20h30, na quarta-feira (22), em São João Del Rei.



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