Futebol CBF pede punição severa para envolvidos em confusão em Independiente x Universidad de Chile Caso ocorreu na quarta-feira (20) em partida válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se manifestou, na manhã desta quinta-feira, referente a confusão generalizada na partida entre Independiente e Universidad de Chile, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A entidade brasileira repudiou o acontecimento e pediu rigor à Conmebol para que os responsáveis sejam identificados e punidos com severidade.

— A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pede à Conmebol rigor total na apuração dos fatos ocorridos, com investigação célere e transparente, e que os responsáveis sejam identificados e punidos com severidade. É inadmissível que episódios como esse se repitam em competições que deveriam celebrar o talento, a emoção e o espírito esportivo — escreveu a CBF em um trecho da nota oficial.

Torcedores da Universidad de Chile queimaram cadeiras e atiraram objetos, incluindo bombas, em direção aos do Independiente-ARG, que revidaram invadindo o setor visitante. Por falta de segurança, o jogo foi cancelado após ser paralisado aos 4 minutos do segundo tempo, com 1 a 1 no placar.

A Conmebol confirmou o cancelamento do jogo no estádio Libertadores de América, e afirmou através de uma nota no início da madrugada que os órgãos judiciais da entidade vão decidir a classificação. O vencedor do confronto enfrentará o Alianza Lima nas quartas da Sul-Americana.

Posicionamento da CBF diante dos fatos ocorridos na noite desta quarta-feira (20), no jogo entre Independiente e Universidad de Chile, pela Copa Sul-Americana



Leia a nota completa:https://t.co/ncVFh991rk pic.twitter.com/yrViNCW6AE — brasil (@CBF_Futebol) August 21, 2025

Veja a nota oficial da CBF:

"A barbárie da última noite, no estádio de Avellaneda, durante a partida entre Independiente e Universidad de Chile, pelas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana, vai contra todos os princípios do esporte que tanto amamos. O futebol, uma das grandes expressões de paixão e união dos povos sul-americanos, não pode ser palco de violência, intolerância e desrespeito.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pede à Conmebol rigor total na apuração dos fatos ocorridos, com investigação célere e transparente, e que os responsáveis sejam identificados e punidos com severidade.

É inadmissível que episódios como esse se repitam em competições que deveriam celebrar o talento, a emoção e o espírito esportivo.

Manifestamos nossa total solidariedade às vítimas da violência e às suas famílias. Nenhum torcedor, atleta ou profissional envolvido no espetáculo esportivo deve temer por sua integridade física ao exercer seu direito de participar ou assistir a uma partida de futebol.

A CBF reafirma seu compromisso com a promoção de um futebol seguro, inclusivo e pacífico. Somente com punições exemplares e ações concretas será possível erradicar a violência dos estádios e preservar a dignidade do esporte em nosso continente."

