Futebol CBF pede rigor da Fifa e Uefa, e cobra 'investigação minuciosa' em caso de racismo contra Vini Jr Entidade afirmou ter cobrado investigação minuciosa e punição exemplar a todos os envolvidos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se posicionou e pediu rigor da Fifa e da Uefa na punição aos envolvidos no novo caso de racismo cometido contra Vinícius Jr., em cartas enviadas às entidades nesta quinta-feira (19), informou em nota.

No documento, assinado pelo presidente Samir Xaud, a CBF reforçou que espera o monitoramento da Fifa sobre o caso e que a Uefa adote todas as medidas necessárias, assim como "uma investigação minuciosa" para identificar e punir os culpados pelas injúrias raciais.

"A CBF também enviou um pedido formal à UEFA de uma investigação minuciosa sobre os atos cometidos contra Vinicius Jr. e que leve em consideração o testemunho da vítima e das pessoas presentes, para identificar e punir de maneira exemplar os envolvidos no episódio", comunicou, em nota.

Além disso, a entidade brasileira também à Uefa, pontuou ainda que "o artigo 2 de seu estatuto, em que estabelece que um de seus objetivos é promover o futebol sem qualquer forma de discriminação, e o artigo 7bis, que reforça que seus filiados devem implementar medidas efetivas para coibir novas ofensas raciais, por meio de políticas de prevenção e punições severas".

Já na carta enviada à Fifa, a CBF disse ter agradecido o gesto público de solidariedade de seu presidente, Gianni Infantino, e "enalteceu as mudanças nos artigos 15 e 30 do código disciplinar da entidade, os quais oferecem novos mecanismos e formas de combater e erradicar a discriminação do futebol", comunicou a entidade.

