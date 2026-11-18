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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) projeta uma perda superior a R$ 2 bilhões de receitas sem a liberação das casas de apostas. Desde setembro, por intermédio de uma Medida Provisória do Governo Federal, as bets estão proibidas de fazer "exploração, oferta, intermediação e publicidade" no território nacional.



A previsão da CBF foi repassada em reunião ocorrida na terça-feira, no Rio de Janeiro, com representantes de clubes das Séries A e B.





O estudo prevê o impacto bilionário até o ano de 2030 e se apega a contratos vigentes, principalmente, com competições.



Na estimativa, a confederação diz que em 2027 a perda de receita alcançará R$ 420 milhões (ou 16% do orçamento previsto para o ano que vem).



A CBF estuda alternativas para amenizar o impacto da MP, que ainda irá ao Congresso para se tornar definitiva.



Um dos estudos analisados remete ao Campeonato Inglês. A Premier League proibiu a propaganda de casas de apostas, mas propôs uma transição gradual para clubes e organizações se adequarem.



Na Inglaterra, os clubes e a liga firmaram um acordo de três anos para se adequar à regra. O veto passou a valer a partir do início da atual temporada, após a disputa da Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México.



No Brasil, as diretorias dos clubes se posicionam majoritariamente de maneira diferente. Representantes estiveram recentemente no STF (Supremo Tribunal Federal) para defender o retorno das bets no país.

Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras. Foto: Cesar Greco / Palmeiras



Na segunda-feira, clubes se mobilizaram para produzir uma carta na qual pede-se uma reunião com o Governo Federal para discutir alternativas neste momento de proibição. O Palmeiras, de Leila Pereira, se recusou a assinar o documento.



"Eu não assinei essa carta porque, na verdade, essa caos que está o futebol brasileiro é em virtude da má gestão dos presidentes, dos administradores dos clubes", comentou a presidente do Palmeiras.



"Eu quero que tenha mais clareza. Se conseguir algum financiamento, se o governo der dinheiro - o que eu não acredito - para os clubes, onde esse dinheiro vai ser investido? Na compra de mais jogadores?", questionou a dirigente.

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