CBF reconhece erro em pênalti não marcado para Grêmio contra Corinthians e divulga diálogo do VAR

O empate emocionante em 4 a 4 entre Corinthians e Grêmio, disputado na última segunda-feira (18), na NeoQuímica Arena, terminou com muita polêmica. Nos minutos finais, os gremistas ficaram reclamando de um toque na mão do atacante Yuri Alberto. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) considerou um erro do quadro de arbitragem e divulgou o diálogo entre o VAR e o árbitro Wilton Pereira Sampaio (Fifa). Confira:

VAR: "O jogador mesmo com essa posição, acho que está natural para a disputa da bola."



AVAR2: "Não acha que tá muito aberto não, Emerson?"



Eis o áudio do VAR, que não deu pênalti para o Grêmio contra o Corinthians.



Wilton Pereira Sampaio é um árbitro do quadro Fifa e esteve presente na última Copa do Mundo, disputada no Catar. O VAR principal da partida era Emerson de Almeida Ferreira.

O vídeo divulgado pela CBF conta com a análise de Péricles Bassols, gerente técnico do VAR.

"Aos 49 minutos da segunda etapa, o atleta número 9 da equipe de branco e preto, em ação de bloqueio, com o braço em posição antinatural e aumentando seu espaço corporal, intercepta um cruzamento à área. O bloqueio da bola com o braço nesta ação caracteriza a infração de pênalti, portanto uma penalidade deveria ser marcada no campo de jogo. E quando não marcada, o VAR deveria recomendar revisão para tal ação".

O VAR analisou a jogada por diversos ângulos que mostram a bola no braço de Yuri Alberto. No diálogo, Emerson de Almeida (MG) não chama para revisão por considerar que o atacante corinthiano estava "recolhendo o braço". Michel Patrick Costa Guimaraes (MG), assistente 2 do VAR, tentou ponderar o lance questionando se o braço não estava muito aberto. No entanto, a decisão de manter a escolha do campo foi mantida.

"O jogador mesmo estando nessa posição, acho que ele está natural para essa disputa de bola, para defesa, não está com a intenção de bloquear. Para mim ele não está com a intenção de bloquear, ele está com a intenção de disputar a bola. É diferente de bloqueio. Ele está recolhendo o braço. Ele não está indo com o braço na direção da bola. Ele está recolhendo. Wilton, lance checado, ok. Pode jogar, o jogador está recolhendo o braço, está em posição de disputa e a bola vai na direção do seu braço", disse Emerson.

O Grêmio volta a campo nesta quinta-feira (21) contra o Palmeiras. Já o Corinthians tem duelo um dia depois contra o Botafogo, líder da competição.

