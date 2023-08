CBF reconhece título de 1937 e Atlético-MG vira tricampeão brasileiro

A- A+

Depois de uma reunião da sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, a entidade reconheceu o Atlético-MG, de forma oficial, como tricampeão brasileiro. O Torneio dos Campeões de 1937, vencido pelo clube mineiro, foi igualado ao Campeonato Brasileiro.

Para ganhar o reconhecimento da CBF, o Galo teve que esperar 20 meses. Isso porque, o Alvinegro solicitou o pedido de equiparação das competições em 2021. O clube se apegou à igualdade dada pela CBF entre torneios como a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, à Série A do Brasileiro.

De acordo com documento assinado por Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade que comanda o futebol nacional, o "Torneio dos Campeões disputado em 1937 foi sim extremamente relevante à época em meio aos debates e divisões geradas no futebol brasileiro em função da defesa da implementação do profissionalismo entre os clubes".

Sobre a conquista

Campeão mineiro de 1936, época em que o futebol era dividido entre federações nacionais, o Atlético-MG participou do Campeonato Brasileiro de Clubes, no ano seguinte. A competição, organizada pela Federação Brasileira de Futebol (FBF), reuniu os campeões estaduais de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.

Durante a campanha, o Galo derrotou a Portuguesa de Desportos, o Fluminense e o Rio Brango para ficar com a taça.

