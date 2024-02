A- A+

Nota CBF repudia ataque à delegação do Fortaleza e afirma que seguirá "implacável" na cobrança de ações Entidade, no entanto, não mencionou possibilidade de punição ao Sport

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou no final da manhã desta quinta-feira (22) uma nota de repúdio contra o ataque feito por torcedores do Sport à delegação do Fortaleza e prometeu que seguirá implacável na cobrança de ações contra todo tipo de violência no futebol.

A CBF, entretanto, não mencionou como serão feitas essas ações e se o Sport receberá alguma punição no âmbito desportivo pelo episódio.

Ainda em nota, a entidade lamentou e classificou como inadmissível começar o ano chamando atenção para a violência fora dos estádios. A CBF também disse que confia no trabalho da Polícia e das autoridades competentes para que os responsáveis por estes atos sejam punidos, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Confira a nota completa na íntegra

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem a público lamentar mais um episódio de violência ligado diretamente a uma partida de futebol, em um jogo entre Fortaleza e Sport de Recife pela Copa do Nordeste, ocorrido na noite desta quarta-feira (21), na Arena de Pernambuco.

O ônibus que transportava os atletas do Fortaleza após a partida, foi atacado por criminosos que arremessaram pedras na direção do veículo, ferindo jogadores e membros da comissão técnica.

"Desejo pronta recuperação a todos os jogadores e profissionais da comissão técnica que foram vítimas desse crime. A CBF seguirá implacável na cobrança e nas ações para que todo e qualquer ato de violência seja varrido do futebol brasileiro", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

É lamentável e inadmissível iniciar mais um ano chamando a atenção para este tema gravíssimo que é o da violência fora dos estádios. A CBF confia no trabalho da Polícia e das autoridades competentes, para que os responsáveis por estes atos sejam punidos exemplarmente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

E que cada vez mais episódios como esses sejam varridos do cenário do futebol brasileiro.

