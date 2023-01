CBF repudia uso da camisa da Seleção Brasileira em atos antidemocráticos; confira a nota

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se manifestou nesta segunda-feira (9) sobre os atos de terrorismo que aconteceram em Brasília, no último domingo (8).

A entidade que comanda o futebol brasileiro repudiou o uso da camisa da Seleção Brasileira nos atos. Confira a nota:

"A camisa da seleção brasileira é um símbolo da alegria do nosso povo. É para torcer, vibrar e amar o país. A CBF é uma entidade apartidária e democrática. Estimulamos que a camisa seja usada para unir e não para separar os brasileiros. A CBF repudia veementemente que a nossa camisa seja usada em atos antidemocráticos e de vandalismo", diz o texto.

Desde 2013, a camisa da Seleção Brasileira passou a ser utilizada em manifestações políticas. O uso se intensificou no período eleitoral de 2018 por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Outros atos antidemocráticos já tinham sido feitos com o uso da camisa da CBF, mas essa foi a primeira vez que a entidade se posicionou.

A camisa da seleção brasileira é um símbolo da alegria do nosso povo. É para torcer, vibrar e amar o país. A CBF é uma entidade apartidária e democrática. Estimulamos que a camisa seja usada para unir e não para separar os brasileiros. pic.twitter.com/8JUuKRH64R