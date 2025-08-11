A- A+

Futebol CBF confirma que Santa Cruz x Altos será na segunda-feira, às 20h30 Confronto é válido pelo duelo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou as datas e horários dos jogos das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo da ida entre Santa Cruz x Altos será na segunda-feira, às 20h30, na Arena de Pernambuco. Já a partida da volta será realizada no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, às 18h do dia 24 de agosto.

O jogo não poderá ser no fim de semana por conta dos outros dois compromissos envolvendo clubes do Trio de Ferro. No sábado (16), jogam Sport e São Paulo, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela Série A. No domingo (17), às 19h, o Náutico enfrenta o Anápolis, nos Aflitos, pela Série C.

Por medida de segurança, a Polícia Militar recomenda que não sejam realizados dois jogos no mesmo dia na Região Metropolitana do Recife (RMR) envolvendo integrantes do Trio de Ferro. O Tricolor ainda tenta uma alteração na data.

