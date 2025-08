CBF altera data e local de Santa Cruz x Sergipe; confira

A- A+

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou, no fim da manhã desta segunda-feira (4), as modificações de local e data da partida entre Santa Cruz e Sergipe, pela 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado no próximo sábado (9), às 17h, na Arena de Pernambuco.

Inicialmente, o jogo estava agendado para acontecer no Estádio do Arruda, no domingo (10), também às 17h. A mudança para São Lourenço da Mata foi solicitada pela diretoria coral, com o objetivo de poder contar com um público maior no embate decisivo. Atualmente, a casa tricolor pode receber até 30 mil espectadores. A Arena de Pernambuco, por sua vez, tem capacidade para mais de 45 mil torcedores.

CBF anuncia mudanças de data e local para Santa Cruz x Sergipe. Foto: Reprodução/CBF

Após perder a partida de ida, no Batistão, por 2x1, no último domingo (3), o Santa Cruz precisa triunfar para manter vivo o sonho do acesso. Para se classificar direto, o Tricolor necessita ganhar por dois gols de diferença. Se repetir a vantagem construída pelo Sergipe, a vaga será definida nos pênaltis.

