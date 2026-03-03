A- A+

Futebol CBF se solidariza com Rodrygo após lesão e lamenta ausência na Copa: 'Que retorne quanto antes' Atacante do Real Madrid rompeu ligamento cruzado anterior e menisco do joelho direito

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nota oficial nesta terça-feira em solidariedade ao atacante Rodrygo Goes, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, após a confirmação de uma grave lesão no joelho direito.

O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e sofreu lesão no menisco externo durante a partida contra o Getafe CF, pela Liga Espanhola, na última segunda-feira. Em comunicado, a entidade informou que o Departamento Médico da Seleção manteve contato com os profissionais do clube espanhol e se colocou à disposição para prestar apoio no que for necessário.

'A CBF deseja ao atleta pronta recuperação e que retorne o quanto antes aos gramados", diz a nota.

A lesão, confirmada pelo Real Madrid, ocorre a cerca de 100 dias da Copa do Mundo, que será disputada entre junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México. Com a ruptura do LCA — uma das lesões mais graves no futebol — Rodrygo está fora do restante da temporada europeia e não terá condições de atuar no Mundial.

O atacante começou no banco na derrota do Real Madrid para o Getafe e sentiu dores poucos minutos após entrar em campo. Mesmo assim, permaneceu até o fim da partida. Os exames realizados na manhã seguinte confirmaram a gravidade do quadro, e o clube divulgou boletim médico oficializando a ruptura ligamentar e a lesão meniscal.

Casos de LCA exigem cirurgia e têm tempo estimado de recuperação entre seis e 12 meses. No cenário mais otimista, o retorno do jogador aos gramados ocorreria apenas no segundo semestre.

Nota na íntegra:

"A CBF se solidariza com o atleta Rodrygo Goes, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, que sofreu grave lesão durante a partida contra o Getafe, pela Liga Espanhola. Rodrygo teve lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. O Departamento Médico da Seleção manteve contato nas últimas horas com os médicos da equipe espanhola e se colocou à disposição para ajudar no que for preciso. A CBF deseja ao atleta pronta recuperação e que retorne o quanto antes aos gramados".

