CBF estuda adiar início da Série D; Santa Cruz mantém planejamento

A- A+

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estuda alterar a data da primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Prevista para iniciar no próximo final de semana, a competição deve iniciar nos dias 19 e 20 de abril. A entidade que comanda o futebol nacional ainda não detalhou a tabela do torneio.

Conforme o divulgado pela Gazeta Web, a CBF está mais exigente quanto aos laudos técnicos dos estádios que vão receber a Quarta Divisão. Procurado pela Folha de Pernambuco, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, não confirmou a informação. No entanto, afirmou que o martelo sobre o início do campeonato será batido até o meio desta semana.

"O que eu sei é que foi um pedido dos clubes. Nos próximos dois dias, a CBF vai se reunir com eles para resolver esta questão. Então, até quarta-feira isso tudo vai estar definido", falou o mandatário.

Entre os clubes participantes da Série D 2025, dois são de Pernambuco: Central e Santa Cruz estão presentes no Grupo A3. O Tricolor do Arruda, através do diretor executivo de futebol, Harlei Menezes, pontuou que a programação da semana será visando o compromisso com o Treze.

"Como a gente ainda não sabe de nada, nós vamos seguir o nosso planejamento como se tivesse jogo no dia 12 ou 13. Esperamos que isso seja resolvido o quanto antes", falou o dirigente. Ainda segundo o dirigente, uma coletiva será concedida pelo clube após a definição do calendário por parte da CBF.

Como forma de preparação para a competição, Central e Santa Cruz entraram em campo no último sábado (5). Enquanto a Patativa ficou no empate com o Náutico, na Arena de Pernambuco, a Cobra Coral perdeu para o ABC, por 1x0, no Arruda.

Veja também