CBF impede equipes da Série D de transmitirem jogos em canais próprios

Em ofício emitido neste sábado (19), data do início da Série D do Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) impede os clubes da competição de transmitirem suas próprias partidas. O documento foi assinado pelo diretor jurídico da entidade, André Mattos.

Com a informação, os jogos do Santa Cruz, diante do Treze-PB, e do Central, contra o Ferroviário-CE, não devem ser transmitidos na TV. Os confrontos estão agendados para este domingo, ambos às 16h.

De acordo com o ofício, os direitos de transmissão da Quarta Divisão estão sendo negociados com empresas interessadas. Sendo assim, as equipes não podem transmitir seus compromissos em seus canais oficiais, como era feito até a edição passada do campeonato.

A CBF informa ainda que "poderá disponibilizar a transmissão de determinadas partidas da Série D, através de emissoras estatais (públicas), com atuação regional e/ou nacional", caso seja manifestado o interesse.

Ofício da CBF informando que negocia os direitos de transmissão da Série D. Foto: Divulgação

